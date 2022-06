Képzőművészeti vonalon több nyári érdekesség is lesz Pécsett. Elsőként Lüszterlepkék és mázmadarak címmel a JPM japán gyűjteményéből nyílt szerdán, június 22-én kamarakiállítás a Zsolnay Múzeumban. A Janus Pannonius Múzeum Zsolnay Gyűjteményében százszámra találhatók alkotások, amelyek a japán művészetből merítettek inspirációt a XIX. században (ekkoriban ugyanis újra felfedezték a japánok sajátos színvilágát, a síkban és ecsettel rajzolást, a természeti és hétköznapi témaválasztást). A Zsolnay-gyár jelentős japán kerámiákból és fametszetekből álló mintagyűjteménnyel rendelkezett, a Zsolnay Múzeum, a Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum szakmai együttműködéseként pedig a most megnyíló kamarakiállítás feltárja a gyár és a család japán tematikájú forrásait.

A Múzeumok éjszakáján 25-én 17–22 óra között a Modern Magyar Képtárban öt izgalmas rendezvény lesz. A Lantos Ferenc művészetét bemutató kiállításhoz kapcsolódóan felesége, Apagyi Mária zongoraművész zenei analógiákat ismertet, a gyerekeknek és szüleiknek pedig a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola tanárai tartanak foglalkozást. Kocka, szék és a Bauhäuslerek címmel rendkívüli tárlatvezetés lesz a nagybányai alkotások között, Radnai Endre műgyűjteménye kapcsán pedig művészettörténészek beszélgetnek a műgyűjtésről, a kubistákról és az Európai Iskoláról.

A Zsolnay Múzeumban a japán kiállításhoz illeszkedően koncerten mutatnak be egy japán tradicionális hangszert, világító kitűzőket lehet hajtogatni és láthatunk kerámiagombákból álló ülőgarnitúrát is. A Csontváry Múzeumban legendagyártás címszóval indul tárlatvezetés, a Martyn Múzeumban a művész írországi emlékezetéről hallható előadás a százéves Ulyssesre reflektálva és a kelta hárfa muzsikája is felcsendül. A Vasarely-múzeumban az unoka, Pierre Vasarely emlékiratai alapján szerveznek tárlatvezetést és az Op art Műhelyben Vasarely alkotói foglalkozásra lehet benevezni.

Mindezeken túl Csobbanj be a múzeumba! megjelöléssel félnapos programokat szervez a nyáron a Janus Pannonius Múzeum múzeumpedagógusok vezetésével 11–14 éves diákok számára. Kiderül, hogy mit tízóraiztak Zsolnay Vilmos lányai (06. 28.), régész vezetővel kirándulás indul a Jakab-hegyre (07. 05.), Vasarelyt lehet utánozni (07. 12.) és Bányászati kiállításon találkoznak a természetbúvárok (08. 02.).