Utoljára 2011-ben tartott ezen a helyszínen bérmálást Udvardy György akkori megyés püspök.

Idén 23 fő részére szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Felföldi László pécsi püspök, az ünnepi szentmisére megtelt a kegytemplom.

Táborozókat is várnak a kegyhelyre az idei nyáron: a kéthektáros terület, a templom parkja rendelkezésre áll – hívják fel az iskolás és egyéb csoportok, cserkészek figyelmét. Sátorozáshoz is adottak a feltételek, de a zarándokház is igénybe vehető. A terület közelében forrás és patak is található, a kegytemplom autóbusszal is megközelíthető.

A templomhoz több irányból is érkezik turista- és zarándokút (Mária-út, Szent Márton-út), vagy vezet innen tovább a Baranyai-dombság érdekesnél érdekesebb célpontjai felé, a Pécsváradra vezető út és a környék településeit összekötő utak kerékpározásra is alkalmasak – hívja fel a figyelmet a kegyhely közösségszervezője. A környéken ezen kívül több kiemelkedő turisztikai attrakció is működik, amelyek Máriakéméndről szintén könnyen elérhetők.

A helyszín kedvelt a cserkészek körében, de amikor van szabad hely, előzetes bejelentkezést követően szívesen látnak néhány napra gyermekes családokat, vagy bárkit, aki a helyszínen szeretné szabadidejét eltölteni. A kegyhelyen a közösségi tér április 15-től szeptember végéig vehető igénybe.