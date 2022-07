A fesztivál első estéjén minden korosztály megjelent, idős házaspárok mellett gyermekes családok is bejárták a várost, s nagy számban érkeztek külföldi turisták és egyetemi hallgatók is. Találkoztunk jordán, amerikai, spanyol, olasz, kínai és német járókelőkkel is.

– Az idei fényfesztivál eddig az egyik legkülönlegesebb élmény számomra, pedig már több évben is részt vettem – mondta egy németországból érkezett egyetemista.

– Azt szeretem ezekben a fényfestésekben, hogy mi magunk is kicsit részeseivé válhatunk az alkotásoknak, saját benyomásaink, gondolataink is formálják az itt szerzett tapasztalatokat – fogalmazott a hallgató.

Egészen vasárnapig szívhatjuk magunkba ezt a különös élményt, a számtalan programról pedig a bama.hu minden nap beszámol.