Ilaria Fioretto és Alekos Ottaviucci története egészen különleges. Minden mozdulatukból sugárzik, rajonganak azért, amit csinálnak. Az elbűvölő olasz párt annyira magával ragadta a szappanbuborékok szépsége, hogy korábbi életüket hátrahagyva csatlakoztak a Bubble on Circus buborékfújó artistacsapatához – azóta világszerte mutatják be különleges produkcióikat.

– Orvosnak tanultam, de szerettem volna szünetet tartani és utazni – mesélte Alekos. – Elkezdtem szappanbuborékokat fújni az utcákon, akkor még egyszerű módon. Rengeteget tanultam, később a Bubble on Circus társulathoz csatlakoztam, akik örömmel hívtak maguk közé – folytatta.

– Én radiológiából diplomáztam, később viszont vegán séfként dolgoztam – vette át a szót Ilaria. – Amikor megismertük egymást Alekosszal, félretettem a munkát egy nyárra, majd beleszerettem én is a szappanbuborékokba. Megtanultam a fortélyokat, majd hivatalosan is csatlakoztam a csapathoz – árulta el Ilaria.

– A buborékok varázslatosak. A gyerekek imádják nézni és kipukkasztani őket. A felnőtteket is rabul ejti, emlékeztet a gyerekkorunkra is. Olyan produkciókon dolgozunk, amelyek számukra is érdekesek lehetnek – fogalmazott Alekos.

– A Wonderwalk (Csodaséta) produkcióhoz megálmodtunk két mesebeli karaktert, egy szarvasnő és egy kosférfi személyében, akik elhagyják a misztikus erdőt, s felfedezik az emberi világot. Ajándékul a mi világunk darabjait adjuk számukra: a buborékokat – tette hozzá Ilaria.

Az artisták bejárták már a világ számos országát, Németország, Franciaország, Csehország mellett többek között Dubajba és Palesztinába is eljutottak. Folyton úton vannak, fesztiválokon vesznek részt a produkcióikkal.