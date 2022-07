Idén rendhagyó módon nem a korábban megszokott nyári időszakban, hanem ősszel rendezik meg a Komlói Amatőr Színházi Találkozót (KASZT), mint arról korábban beszámoltunk. A szervezők két okból döntöttek az októberi időpont mellett: a komlói színház körül nagyszabású építkezés zajlik - készül a helyi művészeti és kézműves közösségeknek új otthont adó Kaptár -, így a korábban megszokott nyári jellegű fesztiválról ezúttal le kellett mondani, ezen kívül ezzel a későbbi időponttal a covid után éledező amatőr társulatoknak is elegendő időjük marad a felkészülésre.

Az október 20-tól 23-ig tartó seregszemlére, amit idén nyolcadik alkalommal rendeznek meg, a jelentkezés határideje lezárult. Mint azt Fajcsi Ferenctől, a Komlói Súgólyuk Színház Csokonai Vitéz Mihály-díjas rendezőjétől, a KASZT ötletadójától és házigazdájától megtudtuk, határon innen és túlról is szép számban érkeztek pályaművek a felhívásra. Ezek előválogatása hamarosan kezdetét veszi és várhatóan szeptember elejére áll össze a végleges program - a fesztiválra 12 csoport meghívását tervezik, kiválasztásukat ezúttal is Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgató-főrendezője, a KASZT fesztiváligazgatója végzi.

A hagyományoknak megfelelően idén is készülnek színházi és zenés off programokkal a szervezők – Fajcsi Ferenc egyelőre annyit árult el, hogy a tervek szerint négy világhírű musical énekes is várható fellépőként Komlóra, az egyeztetések zajlanak, ha a szerződéseket aláírják, a neveket is közlik. - A világsztárok mellett neves hazai énekesekkel, együttesekkel is folynak tárgyalások, garantáltan színvonalas műsorok várják a négy nap során a közönséget – emelte ki a KASZT házigazdája. Hozzátéve, hogy a fesztivál programjai ezúttal is ingyenesek lesznek.