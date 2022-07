Kerekes Norbert, Nagynyárád polgármestere elmondta, az ország valamennyi kékfestője képviselteti magát az eseményen, és elhozzák a kelméiket is, emellett az ország több pontjáról és a térségből is érkeznek kézművesek. A fesztivál egyik kiemelt programja szombaton 14 órakor lesz, amikor is átadják az id. Sárdi János kékfestő mester tiszteletére kialakított emlékszobát és az új üzletet.

Mazsorettesek, énekkarok, tánccsoportok és zenekarok váltják egymást a színpadon szombat délutántól, azután pedig 19 órakor lesz az Örökkék divatbemutató.

Forrás: Laufer László

Vasárnap reggel 8 órakor a Schomberger Dorfmusikanten adja a faluban a zenés ébresztőt, 10 órától szentmise kezdődik, azután pedig újra a kulturális műsorral várják a látogatókat a rendezvénytérre. Mindkét napot esti bál zárja, amelyhez szombaton a Szomori fiúk zenekar, vasárnap pedig a Rollr, majd a Sextett zenekar adja a talpalávalót.

A kísérőprogramok között a gyerekek is megtalálják majd a helyüket: lesz légvár, hennafestés, arcfestés, gokart, a kisharsányi Vaklufis is hajtogatni fog a gyerekek kérésére lufiból figurákat, és a látogatók kipróbálhatják a cserépfigura-készítést is.