Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan Fishing, amelyet gyakorlatilag elmosott az eső – szinte minden nap szakadt, álldogáltunk sokadmagunkkal a színpadok előtt esőkabátban, de persze azon is átkúsztak valahogyan a cseppek, s hát vizes tarkóval azért nem annyira élvezetes a világ legeslegjobb koncertje sem.

Akkor azt hittük, ez a legrosszabb, és a nyomába sem ér semmi. Nos, a mostanin kiderült, hogy tényleg az volt a legrosszabb, de szorosan mögötte van a másik véglet: a kánikula. A mostani Fishing az idei nyár eddigi legmelegebb napjaira esett, úgyhogy A korábbi terveink, miszerint ott leszünk kora délutántól hajnalig is akár, gyorsan átalakultak – még az este hétkor kezdőd koncertek is éppen az elviselhetőség határán egyensúlyoztak a nyakunkba szakadt forróság miatt. Szerencsére aztán kilenc felé egészen normalizálódott a helyzet, úgyhogy végül is a legnagyobb bulikon már tényleg tudtunk csak a fellépőkre figyelni.

És ha így tettünk, akkor nagyon jól tettük. Merthogy a szervezőknek a mostani fesztiválra is sikerült nagyon erős zenekarokat, előadókat elhozniuk. A Vad Fruttik, a 30Y, a Kiscsillag, a Belga koncertjén azért nem lehet nagyon mellé menni – ezek a bulik azonnal, könnyedén hozzák a fesztiválhangulatot, amelyhez a kisebb bulik harmonikusan tudnak felcsatlakozni.

A „kisebb” persze viszonylagos: a Lazarvs nagysátras koncertjén például rengetegen voltak, de óriási bulit csinált a Kontroll Csoport is. Utóbbi együttes fellépésének külön bájt adott, hogy a három énekes átlagéletkora 67 év – de nem éreztük túlzásnak azt az mondatot, amit kifelé menet csíptünk el: „ez a koncert törölte el végleg a Covidot!”.

Összességében egy minden szempontól remekül sikerült Fishinget hagytunk magunk mögött – és már most neki is kezdtünk készülni a jövő évire. Például rengeteg naptejjel, és egy nagy, széles karimájú kalappal.

Az éhesek sem panaszkodhattak

Találkoztunk olyan fesztiválozóval, aki nem csinált titkot abból, hogy a Fishingen neki a koncertek mellett a különböző, minél különlegesebb ételek kipróbálása is nagy vonzerőt jelent.

Nos, sem neki, sem másnak nem lehetett oka panaszra: a hagyományosnak mondható fesztiválételek (hamburger, lángos, hot-dog, kürtőskalács) mellett a merészebbek kipróbálhatták például a bárányhúsból készült burgert, a pontytepertőt, a harcsakolbászt, a vegán tortillát. Aki pedig a menetrendszerűen felbukkanó fáradtságot szerette volna leküzdeni, az minőségi kávét is talált – sőt, a reggelt akár smoothie-val is indíthattuk.