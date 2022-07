A július 18-i eseményre az iskola névadójának két fia, Simonyi Tamás, aki az átadón is jelen volt, valamint Charles Simonyi, szoftverfejlesztő, űrutazó is ellátogattak, mellettük több családtag, illetve egykori tanítványok és a szakképző intézmény oktatói, vezetősége is megjelent.

Az egybegyűlteket Déri Tibor, az iskola igazgatója köszöntötte, Simonyi Tamás a család tagjait mutatta be.

Az intézményvezető előadásában ismertette az iskola történetét, eredményeit és Simonyi Károly emlékének fontos szerepét.

– A hozzánk először érkező diákoknak minden évnyitón bemutatom Simonyi Károly életútját, így már a kezdetekkor megismerkednek a névadóval – mondta Déri Tibor.

– Október 18-án, a születésnapján is tartunk ünnepséget, nemrég az intézmény oktatói dramatizált formában játszották el a professzor életútját a vele készült interjúk alapján. Rendszeres a Simonyi-sportkupa, valamint iskolánk legrangosabb elismerése a Simonyi-díj – folytatta az igazgató.

– Az iskola 2004-ben vette fel Simonyi Károly nevét, 2010-ben szobrot avattunk tiszteletére, idén pedig megnyílt a család felajánlása alapján az eredeti bútorait bemutató dolgozószoba. Simonyi Károly személyisége névadóként reprezentálja az intézmény sokszínűségét, s példaként állítjuk oktatók és diákok elé egyaránt – tett hozzá.