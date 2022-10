A színművész operettekben számos bonviván szerepet játszott, musicalekben és operákban is emlékezetes alakítást nyújtott, a pécsi közönség körében igen kedvelt, ízig-vérig előadóművész volt.

Mester István 1930. október 13-án született Hatvanban, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1954-ben diplomázott. Dolgozott a Kecskeméti Katona József Színházban, illetve az Állami Déryné Színházban. A pécsi teátrum társulatához 1962-ben szegődött, örökös taggá 1990-ben neveték ki.

Számos Kálmán Imre és Lehár Ferenc műben láthatta a közönség, bemutatkozott Kacsóh Pongrác: János vitézében, valamint Huszka Jenő Gül Babájában is. Tévés produkciókbna is feltűnt, szerepelt a Szomszédok néhány epizódjában is.

A Pécsi Nemzeti Színház társulata 1985-ben Pro Teatro-díjjal jutalmazta sokéves, magas színvonalú művészi munkájáért, amelyet az akkori évadnyitó bemutatón, Kálmán Imre A bajadér című operett premierje előtt vett át. 2007-ben Kálmán Imre-emlékplakettel tüntették ki.