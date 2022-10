Mint arról korábban beszámoltunk, idén rendhagyó módon nem a korábban megszokott nyári időszakban, hanem ősszel rendezik meg a komlóiak körében is rendkívül népszerű fesztivált. Ennek okai, hogy a komlói színház körül hónapok óta nagyszabású építkezés zajlik - készül a helyi művészeti és kézműves közösségeknek új otthont adó Kaptár -, így a korábban megszokott, szabadtéri programokról amúgy is le kellett az idén mondani, így viszont, hogy ősszel rendezik meg a seregszemlét, ezzel a későbbi időponttal a Covid után éledező amatőr társulatoknak is elegendő idejük maradt a felkészülésre.

- Komlón újra a kultúra kerül a fókuszba: október 20. és 23. között 11 produkciót láthat a közönség, a hazaiak mellett Szlovéniából és Romániából is érkeznek társulatok - emelte ki dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, a KASZT fővédnöke. A rendezvényt a kormány 10 millió forinttal támogatja.

- A nemzetközi találkozó felkerült Közép-Európa térképére - fogalmazott Polics József, Komló polgármestere, hangsúlyozva, hogy remélhetőleg a jövő évi, kilencedik KASZT egyik színhelye már a színház tőszomszédságában épülő, a helyi művészeti és kézműves közösségeknek új otthont adó, modern kamarateremmel is rendelkező Kaptár lesz.

Mint azt Pataki András, Jászai Mari-díjas rendező, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára, a KASZT fesztiváligazgatója elmondta, Baranya megyéből 4 produkció is bekerült a versenyprogramba, a műfaji sokszínűség jellemzi idén is a találkozót.

Off programokkal pedig idén is készülnek, közölte Fajcsi Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály-díjas rendező, a KASZT házigazdája. Október 21-én a Stúdió 11 Koós Rékával kiegészülve ad koncertet a színházban, a Közösségek Házában pedig helyi zenekarok lépnek fel a fesztivál ideje alatt.

Idén is valamennyi előadás ingyenesen tekinthető meg, és off programokkal is várják a közönséget a szervezők.