Trubics Zorán közel 40 éve szervez koncerteket. Új podcastműsorunkban mesél nekünk a kezdetekről, hogy szinte véletlenül keveredett erre a pályára, de rögtön szerelmes is lett. Olyan csapatot épített maga köré, amelynek most már a baranyai kétszeres Tündérszépek-döntős, Vészi Panna Eperke is része. S hogy milyen most ez a pálya? Nagyon más. De a vége nem jött el, és egy darabig nem is fog.



Vannak sorsfordító mondatok az életben. Például, hogy

– Szia, úgy tudom, te ismered a Demjén Rózsit, nem tudnál esetleg leszervezni nekünk vele valamit?



Vagy az, hogy

– Szia, Trubics Zorán vagyok, rendezvényszervező. Láttam a szépségversenyen a bemutatkozó videód, lenne kedved a csapatomban dolgozni?



Tizenkét évvel ezelőtt egy középiskolai osztályból körülbelül hárman rendezvényszervező szakon szerettek volna továbbtanulni. Jómagam is sokat játszottam a gondolattal, és sem én, sem ők nem gondoltuk, hogy a papír helyett egy kérdéssel is kezdődhet minden.

A zeneipar megváltozott. Ennyi év elteltével ezen nem is szabad csodálkozni. De tud-e azonosulni a tehetségkutatók fiatal felfedezettjeivel egy olyan szakember, aki az Omegán nőtt fel? És vannak még olyan huszonéves lányok, akik Neotonra csápolnak?

Trubics Zorán olyan színt hoz a koncertjeivel megyénkbe, mint a Balkán fesztivál, a Winterfest, Neoton-szuperkoncert, vagy idén először, a Sváb zenei fesztivál. Közösségi oldala roskadozik a sztárokkal készült közös fotóktól, és persze a legszebb hostesscsapattal is ő rendelkezik a megyében. Megszámlálhatatlan koncert lebonyolítása van már mögötte, és szinte ugyanennyi előtte.

A teljes beszélgetés itt hallható: