Amikor valaki meghal a településen és egyházi temetése lesz, olyankor is kongatnak, a lélekharang tudatja a hírt a közösséggel.

– A megszólaltatás módja, a harangok sorrendje szokás szerint azt is kifejezte, hogy férfi vagy nő a halott, vagy gyermek. A lélekharang az esti Úrangyala imádság után is a halottakért való imára hívja a hívőket – avat be a plébános.

A templom középharangja kiváltképp különleges – műemlékharang, 1779-ben öntötték Budán, így közel kétszázötven éve zeng.



– A legkisebb és a közepes harangot sikeresen felújítottuk a közösség adományainak köszönhetően. Meglepő helyekről is érkeztek felajánlások, a helyi adakozók mellett más településekről is kaptunk segítséget. A nagyharanghoz is sikerült már gyűjtenünk, de még mindig szükségünk van 580 ezer forintra

– mondja a plébános, aki próbál minden követ megmozgatni az akció sikeréért, szeretné a településről elszármazottakat is megszólítani.

A harangok énekébe a magyarharangok.hu/vasarosdombo.html weboldalon látható videóknak köszönhetően bele is hallgathatunk.



A közösség erejében bíznak

A harang felújításához gyűjtött adományokat banki átutalással a Vásárosdombói Római Katolikus Plébánia nevére várják a 71800116-16136346-os számlaszámra, „harang” címszó alatt. Személyesen is van lehetőség támogatást eljuttatni, a plébánián keddenként délután 3 és este 6 óra között nyílik erre lehetőség. A plébános elmondta, az eddigi munkálatokat követően is sok pozitív visszajelzés is érkezett, a helyiek örömmel vették, hogy megszólalt a lélekharang is, így bíznak a sikerben. Vásárosdombón az adakozás gyakorlata sem ismeretlen, a hívek a helyi karitászcsoportot is szokták támogatni.