A formáció 2016-ban alakult meg Novák-Szabó Lívia vezetésével, melynek létrejötte a magyar nőikari irodalom iránti szereteten alapul. A kórus még fiatalnak számít, de tagjai mögött már több mint tíz éves tapasztalat áll. Olyan kórusok részeit képezték, mint az Európa hírű Bartók Béla Leánykar, a szintén Kertész Attila Liszt-díjas karnagy által vezetett Mecsek Kórus, a Kodály Zoltán Gimnázium Vegyeskar, valamint a Pécsi Egyetemi Nőikar és Vegyeskar. Repertoárjukban Bartók, Kodály, Orbán, Karai, Kocsár is Caccini művek is szerepelnek. Ezek mellett azonban igényes, minőségi könnyűzenei darabokat is szívesen énekelnek, ezzel ajtót nyitva a fiatalabb generációk számára.

December 13-ai koncertjükre a klasszikus művek mellett gyerekkoruk legkedvesebb dallamaival is készülnek, Verasztó Ervin kíséretével.