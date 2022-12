Táncolunk a szalagavatónkon, az esküvőnkön, a családi összejöveteleken, évfordulókon, különféle bálokon. Egyre több helyen, köztük Pécsen is népszerűvé válik a szeniorörömtánc, hirdetve, ez a fajta mozgás minden korosztály számára értéket kínál.

A tánc a szerelemben is további szálakkal kapcsolhat össze két embert. Nem egy párt ismerek, akik a társas-, néptánc vagy különféle latin táncórákon ismerkedtek meg, s kapcsolatuknak azóta is kiemelten fontos része a közös tánc.

A tánc átrepíthet az élet különböző eseményein, szakaszain – ahogyan erről Leonard Cohen is énekelt egyik dalában. Dance me to the end of love, táncolj át, repíts át az élet és a szerelem végezetéig – duruzsolja keserédes dallamára, s talán a megfogalmazott gondolataihoz sokan tudnak kapcsolódni. Az élet a tánctól gazdagabbá, a tánc az életben megélt tapasztalatok által mélyebbé, átéltebbé válhat.