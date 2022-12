A hatrészes, nagyszabású történelmi alkotás az okirat 800. évfordulójának alkalmából készült. Az Aranybulla megszületése mellett bepillanthatunk az előzményekbe is, amikor is II. Andrásnak trónra kerülése után szembe kellett néznie a keletről Erdélybe betörő kunokkal, valamint az udvarban áskálódó urakkal is. Gertrúddal való házassága is terítékre kerül, kinek családjának segítségével és az egyházzal kötött szövetséggel, a király beleveti magát a küzdelmekbe. A megpróbáltatások során pedig egyre bölcsebb uralkodóvá válik, és új egyezséget köt népével, aminek eredményeképpen megszületett az Aranybulla.

Ez a film tökéletes kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy megmutassuk Magyarország gazdag és hosszú történelmét. És ez az akció úgy tűnik nem fog hamvaiba hullni, hiszen Petőfi Sándorról, és Mária Terézia legendás hadvezéréről, Hadik Andrásról is film készül, amelyeket a következő években mutatnak be.