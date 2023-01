Összeségében egy ösztönösen lázadó gyerek cselekedetei magyarázzák meg, hogy miként lehet spontán kiszabadulni az olykor egész életeket tönkre tevő családi erőszak nyomasztó hatásai alól. Mindezt az 1940-es évek végén, az ötvenes esztendőkben, amikor a társadalmi rend formálódása is hordozott emlékezetes pillanatokat. Korrajz is a könyv, bár inkább csak a jellemfejlődés aspektusainak magyarázatára kerülnek elő érintőlegesen a nagy történelmi események. „Az írás első számú feltétele, hogy az ember elfogadja önmagát.” – fogalmaz a szerző.

Ám nem csak az írásnak, a nyugodt életvezetésnek is ez a lényege. Márpedig mindannyiunk ifjúkorában vannak olyan pillanatok, melyeket igyekszünk a szép emlékek mögé rejteni, soha elő nem venni, pedig csak ezek ismeretében fejthetjük meg, hogy merre haladunk. Ám az, amit Bereményi ebben a regényben megvalósít, csak igen keveseknek sikerül: a negatív családi élményekből is pozitívan építi fel önmagát, a spontán ellenállóból tudatosan építkező ember lesz, miközben olyan sorsfordító kérdések is előkerülnek, hogy miért értékesebb itthon élni, mint külföldön, és hogy a rengeteg tűrés során mikor szakad el végleg a cérna.

A könyv olvastatja magát, egyáltalán nem ismétli az Eldorádó történeteit. A könnyed hangvétel pedig annak köszönhető, hogy Bereményi rengeteg filmforgatókönyvet alkotott, s ez a mű is így formálódik, érdekes, különleges karakterek adják tovább egymásnak a stafétabotot, filmes stílusban, folyamatos párbeszédekkel, kevés részletező környezetleírással, sokkal inkább a cselekedetek, a személyes sztorik épülnek egymásra. No és mélyebb értelmezést, kor- és környezetrajzot kapnak legendás Cseh Tamás dalok hősei is, Fáskerti elvtárstól drága Irénig.

Bereményi Géza: Magyar Copperfield (2021) Magvető Kiadó