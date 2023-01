Az már ebből a kis tartalom-előlegezőből is kiderül, hogy rendezőnk nem tért vissza a Blöff, vagy éppen A ravasz, az agy… vonalához, azaz ahhoz a világhoz, amelyben piti bűnözők szinte jelentéktelen bűnügyeit követjük nyomon, sok vérrel, erőszakkal, és még annál is több vicces jelenettel. Guy Richie most nagyban játszik, és talán ez nem is áll olyan jól neki, de attól még mi remekül fogunk szórakozni, mivel a színészi játék, a kamerakezelés egyedisége, vagy éppen a fordulatok még mindig zseniálisak.

A film, amelyet a pécsi Cinema City-ben nézhetünk meg, kellemes kikapcsolódást ígér, sok idézhető mondattal, és még annál remek zenével.