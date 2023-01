Biki Endre Gábor, a kegytemplom gondnokának a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör tavalyi évét bemutató beszámolója szerint az építmény külső renoválása 2022 októberében kezdődött el, és decemberre be is fejeződött. – Mindenki megelégedésére szép új külsőt kapott a létesítmény. Régóta vártunk már arra, hogy egy szép műemlék templomot láthassunk, így régi vágyunk mostanra teljesülhetett – fogalmazott a templomgondnok.

Mindezek mellett elkészült az új, műemléket jelző tábla is a tavalyi év végére, miután a régi, amely 1960-ban került a homlokzatra, pontatlan adatokat közölt és el is avult az idők folyamán. A cél az volt, hogy mire a templom kívülről megújul, az új tábla is elkészüljön. Ennek elkészítését Hang Csaba kőfaragó mester vállalta, a 90 ezer forintos kiadást a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör finanszírozta. A tábla a templom nyugati homlokzatára került fel a közelmúltban.