Több különféle feladattal találkozhattak a résztvevők, a hagyományos keresztrejtvény vagy betű-szám rejtvény mellett egyéb gondolkodtató feladványok is helyet kaptak, mint például a mozaik vagy a scrabble, illetve logikai fejtörőkből is lehetett választani. Mindegyik alaptémája 1823 volt, megemlékezve a 200 éve született híres emberekről vagy megtörtént nagyobb eseményekről, így akár Petőfi versrészlettel vagy Az ember tragédiája egyik híres idézetével is lehetett megfejtésként találkozni.