Vajon mit kezd magával a párizsi opera fiatal, tehetséges sztárja, Elise miután az egyik előadás végén súlyosan megsérül? Az álmai darabokra hullanak, amikor közlik a balerinával az orvosok, hogy évekig nem táncolhat. Magába roskad, de egy véletlennek köszönhetően feltárul előtte a kortárs tánc világa. Új barátokra lel, és egy új esélyt arra, hogy ez a mozgás, ez a művészet továbbra is az élete részét képezze, mert ugyebár a tánc maga az élet, és sosem késő új utakra lépni.

A filmet az a Cédric Klapisch jegyzi, aki nem egy megható és vicces pillanatot okozott a francia film szerelmeseinek a Lakótársat keresünk filmtrilógiával, benne a mindig bájos Audrey Tautou színésznővel. A kreátor jelenlegi alkotásának főszereplője Marion Barbeau, aki nem csak a képernyőn, hanem a való életben is táncol. Egy interjú során elmondta, hogy táncolás közben is próbál a pillanatban lenne. És gyakorlás közben igyekszik igaz és őszinte maradni. Számára a tánc egy játék. Amikor gyerekként az ember táncol, akkor az nagyon szórakoztató tud lenni, és ezt az érzést felnőttként is szeretné megtartani.