De nemcsak a közönség, hanem az együttes is jól érezte magát. Érezhető volt az odaadásuk a rendezvény iránt, amelyre már fél éve készültek. Az utolsó helyszínen, a Laterum Kollégiumban pedig még egy kis kívánságműsor is belefért, hiszen elhangzott egy Britney Spears és egy Zanzibár szám is. És mondani sem kell, hogy megőrültek érte. A banda úgy érzi, hogy sikerült megteremteniük egy olyan atmoszférát, egy olyan eseményt, ami magával ragadta a hallgatóságot.

És itt még nem ér véget a dolog, hiszen szeretnék folytatni a koli turnét, de ezúttal kiterjesztve az egész országra. Ellátogatnának Győrbe, Debrecenbe, Szegedre és Budapestre.