Nagy családnál és nagy baráti társaságnál különösen nehéz az időbeosztás, éppen ezért jó az, hogy a rendezvénynaptára már jó eséllyel januárban elérhető, így a nagyobb fesztiválok és a kisebb közösségi rendezvények dátumairól is tájékozódhat a célközönség, sőt jó előre a részvételi szándékát is jelezheti a szervezőknek, vagy akár a jegyet is megvásárolhatja.