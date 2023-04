A legjobb előadások azok, amelyek bevonnak minket, még akkor is, ha amúgy nem interaktívak, de úgy érezzük, hogy egyek vagyunk valakikkel, ebben az esetben a hallgatósággal, akik a katedrán álló professzor „óráján” ülnek és szívják magukba a tudást. Míg a PTE padjait koptattam, sok esetben, főleg, ha rettegett előadásról vagy szemináriumról volt szó, az utolsó sorokban foglaltam helyett. Valamilyen oknál fogva a színházi előadáson is oda ültem, lehet azért, mert belépve a térbe olyan volt, mintha egy előadóba kerültem volna. Csak itt éppenséggel szólt a klasszikus zene, és az Inhof László által megszemélyesített Romhányi György egy karosszékben helyet foglalva várta a közönséget, hogy aztán a katedrához lépve vallomást tegyen.

Az előadás felidézi a hőst, aki oktatói pályája során magas szintre emelte a kérdezés művészetét, ez volt pedagógiájának lényege is. Így nem meglepő, hogy nem egy kérdést intéz a közönség felé. Először azt hittem, választ is vár, és elfogott az a rettegés, amit minden hallgató érzett már, amikor nekiszegeztek egy kérdést. De ez a feszültség fel­enged, hiszen megismerjük az arc mögött rejlő személyt, amelyet Inhof László olyan átérzéssel – Romhányi gesztusait jól leutánozva – és lendülettel mutat be, hogy azt hihetnénk, hogy maga a professzor áll előttünk. Zseniális játékát az is alátámasztja, amikor a darab végén egy megható interjúrészletet látunk a retró televízióban a professzorral.