Már a kezdés erősen indul, még a nézők el sem foglalják a helyüket, és máris egyfajta idegen, komikus helyzetben találják magukat. A nézőtér előtt a szereplők ülnek elegáns, de annál is giccsesebb, rikítóbb színű ruhában, és köszönnek a belépőknek, ami a felnőtt kultúrának, a színházba járó közönségnek szól, és ezután kezdődik egy igazán gyors vágta a Trash-be. A nyitás is magas kultúrával indít, egy operaáriával, amit kis idő múlva nevetések, kuncogások szakítanak meg, hogy ráébredjünk, hogy amit hallunk, az már egy óriási vicc. Az idősebb közönségben már itt felléphet egy kis zavar, hogyha nem ismerik a jelenet alapjául szolgáló trash művet. Mű? Lehet egyáltalán annak nevezni egy ilyet?

Innen pedig már csak egyre inkább ásunk le a szemétdomb legaljára. További internetes videók elevenednek meg, köztük Lajos Balázs ominózus esete – sírva nevettünk –, de ezt néha meg-megszakítja egy-egy magasművészeti elem, mint például Madách Imre Az ember tragédiájának paradicsomi dialógusa. Ezen vicces, de közben elszomorító jelentek mellett tantermi jellegű részeket is kapunk, amelyben a szereplők közösen próbálják definiálni a Trash fogalmát, és még egy-egy hétköznapi helyzetet is bemutatnak, amelyekből simán születhetne vicces videó, ami bejárhatná a netet. De azt viszont saját bőrünkön is megtapasztalhattuk már, hogy egy adott kellemetlen szituációban a főszereplő nem éppen jól éli meg a helyzetet, csak a külvilág számára nyújt igazán szórakoztató élményt.