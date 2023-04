A kilencvenes években nem volt rockbuli Metallica nélkül. A „Fekete album” önmagában hozott vagy öt-hat olyan dalt, ami simán szétszedte az éjszakát, és akkor ott volt még a One, a Master of Puppets, és így tovább. Szóval nem volt buli Metallica nélkül – és a legvagányabbak bizony egyenesen a Rák aprócska színpadán nyomták a táncot hajnalig, hogy aztán pörgessenek egy hurkát vastag szelet fehérkenyérrel a csarnokban, desszertnek rántott karfiollal, s még pont elcsípjék az egyik hajnali buszt, hazafelé menet, mongol hegesztőmunkás szemmel, félhangosan dúdolva az Enter Sandman riffjét.

Azóta eltelt jó pár év, a Metallica (hozzánk hasonlóan) volt fenn is, lenn is – de az új album, nagyon úgy fest, megint a legmagasabbbra repíti őket. A lemez nemzetközi megjelenése előtti napon látható, hallható a 72 Seasons című új album, térhatású hangzással kiegészített filmje. A különleges eseményen, kizárólag a mozikban, csak egy éjszakára lesz elérhető a munka, úgyhogy ezért is írtuk, hogy biztosan ott lesz minden rajongó. Április 13-án tehát amolyan különleges osztálytalálkozóra lesz kilátás – ha te is ebbe az osztályba jártál, akkor ott a helyed.

(Pécs, Cinema City, Uránia)