– A hagyományoknak megfelelően a Havas Boldogasszony-templom előtti keresztnél egy tanúságtétel is elhangzik majd – közölték. A zarándoklat a székesegyház – Hunyadi út – Kálvária – Tettye utca – Mindenszentek-templom – Havas Boldogasszony-templom útvonalon halad. A szervezők szeretettel várnak fiatalokat és időseket egyaránt, akik ily módon is szeretnének bekapcsolódni a nagyheti előkészületekbe.

A szintén hagyományos keresztúti ájtatosság a Kálvária-dombon nagypénteken 15 órakor veszi kezdetét.

Régi hagyomány az is, hogy a nagyhét három napján, nagyszerdán, nagypénteken és nagyszombaton a pécsi székesegyházban felhangzanak Jeremiás próféta siralmai – a sötétzsolozsma április 5-én 20 órakor, 7-én és 8-án pedig 8.30-kor veszi kezdetét.

– A szertartás szimbolikus jelentőségű: a kioltott gyertyák jelképezik Krisztus tanítványait, akik szenvedésekor elhagyták őt. A barkaág megtörése Krisztus szenvedéseinek megkezdésére utal. Az égve maradt gyertya Krisztus jelképe, aki meghalt a kereszten, sírba tétetett, de a halál nem uralkodott rajta, hiszen ragyogó fényben feltámadt

–hangsúlyozta a Pécsi Egyházmegye.

A héten zárul a február 25-én indult egyházmegyei nagyböjti lelkigyakorlat-sorozat, amelynek utolsó, pécsi állomásai nagykedden a kertvárosi, nagyszerdán pedig a Jézus Szíve templom. Az elmélkedéseket és az imádságot az egyházmegye papjai vezetik, a lelkigyakorlatot záró szentmisének Felföldi László püspök a főcelebránsa.



Püspöki szentmisék a nagyhéten



A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint Felföldi László megyés püspök az alábbi időpontokban és helyszíneken mutat be szentmisét, illetve vezet szertartást virágvasárnap és a nagyhéten a Pécsi Egyházmegyében: április 6-án, nagycsütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmisét celebrál szintén a pécsi székesegyházban. Április 6-án, nagycsütörtökön 18 órakor az utolsó vacsora emlékére szentmisét mutat be Szekszárdon, az Urunk mennybemenetele plébániatemplomban. Április 7-én, nagypénteken 19 órakor keresztúti ájtatosságot és az Úr szenvedésének ünneplése szertartását vezeti Pécsett, a Szent István-plébániatemplomban (Pécs, Hársfa út 55.). Április 8-án, nagyszombaton 20 órakor a húsvéti vigília szertartását végzi, illetve ünnepi szentmisét celebrál a pécsi székesegyházban. Április 9-én, húsvétvasárnap, Urunk feltámadása ünnepén 9 órakor ünnepi szentmisét mutat be Cikóban, a Szentháromság-templomban.