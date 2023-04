Áprilisban ráadásul 20 százalékos akcióval vásárolható meg az örökség jegycsomag, ami 11 pécsi látnivalóra érvényes a történelmi belvárostól a Zsolnay Negyedig! Programokból sem lesz hiány: húsvét, Tommy Katona, Beck Zoltán, Grecsó Krisztián és Halász Judit is Pécsre érkezik! Ugyancsak áprilistól zajlik az I. Pécsi Fotótavasz a Pécsi Galériákban. Mutatjuk a hónap kiemelt eseményeit!

Többször is kitüntették az Év Jazz-zenésze díjjal Tóth Viktort, aki zenekarával április 6-án érkezik az E78-as Koncertterembe a Metronóm Jazz Klub vendégeként. A Right on! zenekar érdekessége, hogy basszusgitárosa a 13 éves, csodagyerekként aposztrofált Hodek Áron.