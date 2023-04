A három nagy koncert az utolsó napon is elengedhetetlen a PTE 1367 Nagyszínpadán. És hogy kik indítják ott a napot 19 órától? Hát a Budapest bázisú, elektronikus zenei duó, az Analog Balaton, majd őket 20 óra 45 perckor Krúbi követi, és zárásként egy fiatal, huszonévesekből álló életvidám magyar zenekar, a Carson Coma veszi be a színpadot 22 óra 45 perckor.

A nagyszínpadi koncertekkel párhuzamosan a Be The Change színpadon is zajlanak a fellépések. Az első zenekar 19 órakor a Mehringer, zenéjükre jellemző, hogy a régi idők rockjának dallamát fűszerezik a ma fülbemászó dallamaival, szövegeivel. A formációt 20 óra 30 perckor T. Danny követi, majd 22 órakor a Valmar és végül a Follow the Flow lép színpadra 23 óra 30 perckor. És a zárónapon sem maradhatnak el a lemezlovasok, rapperek. Éjjeli fél 1-től az On The Low Inc. keretében hajnali 5 óráig zenét szolgáltat Powerpuff, Filo, 2R00, Shybalenci és Figura.