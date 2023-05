Látjuk őt plakátokon Siklóson, Pécsen és megyeszerte több helyen a várat promótálni, tehát nem csak vezetője, hanem reklámarca is a siklósi várnak. Azt sokan tudják róla, hogy a Vivat Bacchus alapító tagja, de emellett a Siklósi Várszínház Kft. ügyvezetője, valamint a siklósi Örsi Ferenc Művelődési Központ és a Pécsi Vasutas Művelődési Ház igazgatója is, ami azt jelenti, hogy nem csak a turisztika, a marketing és az előadó-művészet terén teljesít jól, hanem az intézményvezetők komoly, felelősségteljes feladatával is megbirkózik.

– Azt tapasztaljuk, hogy szeretik az emberek ezt a fajta reklámot, ezt a fajta humort

– mondta a várkapitány. Ez egyébként a számokban is megmutatkozik, hiszen amióta Szentgyörgyváry Péter vezeti a várat, azóta az átlagos évi 70–75 ezerről évente 100 ezer fölé emelkedett a látogatók száma.