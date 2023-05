Írt dalt többek között Cserháti Zsuzsának, Zalatnay Saroltának, Korda Györgynek, Koós Jánosnak is, szerzeményei napjainkban is gyakran felcsendülnek a rádióban. A dalaiból pedig június 19-én 19 órakor a Pécsi Harmadik Színházban keresztmetszetet kaphatunk az Apaceller dinasztia családi zenekara, a The Apsons előadásában Megemelem a kalapom címmel. Az est díszvendége a zeneszerző-énekes lánya, Ihász Adrienn lesz.