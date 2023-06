A kiállításmegnyitó Krutek Anna és Vertike Anna Viola hegedűjátékával kezdődött, amely után Riegl Gábor, Siklós polgármestere mondott köszöntőt. Mint fogalmazott, óriási összefogás megvalósulása az idei Siklósi Szalon, és a témaválasztáson túl üzenetértéke is van annak, hogy a művészettel kapcsolatban is ennyire mélyen visszanyúlnak a gyökerekhez, és egy olyan témát kezdenek el feszegetni, a művészek által újragondoltatni, ami alapvetően meghatározza a térségben élő emberek elmúlt évtizedeit, generációk életét. Köszönetet mondott Kovács Ferencnek az ötlethez, Mayer István villányi polgármesternek, hogy a villányi önkormányzat is a kezdeményezés mögé állt, és mindenkinek, aki szerepet vállalt, hogy ez a különleges kiállítás létrejöhessen.