Másodszor rendezte meg a Villányi Pincesor Turisztikai Egyesület a „Ha szombat, akkor is Villány” programot, melynek keretében délután a Diófás téren a Szürkeverebek Jazz Band adott koncertet, majd a Kapronczai Táncegyesület táncos felvonulása következett, végig a pincesoron. A zenét az egyesület technikai megoldásának, és a pincékhez elhelyezett hangfalaknak köszönhetően mindenhol hallhatták a vendégek. A lezárt Baross Gábor utcán emellett az Old Timer Club Pécs veteránautói is felsorakoztak.