A több hónapos felújítás eredményeként restaurált állapotban látható a Korsós sírkamra, a Cella Septichora és a III., az V., a XIX. és XX. számú temetőépületek. Megújultak a Látogatóközpont légtechnikai berendezései is, továbbá a festett sírkamrák egyenletes hőmérséklete és páratartalma is biztosított. Mindezeken túl a felszín és az üvegtető vízszigetelését is kijavították.

A pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázat még nem ért véget, 2023 szeptemberében zárul. Addig újabb látogatóbarát interaktív tartalmakkal egészül ki a Látogatóközpont: 3D-s filmeket lehet majd itt megtekinteni, fotóküldő alkalmazás és a Sopianae rejtett öröksége nevű applikáció lesz elérhet - utóbbiban 6 nyelvű tárlatvezető funkció mellett egy felfedező játék is helyet kap, valamint a római kori temetőt VR szemüvegekkel is bebarangolhatjuk. Új, kétnyelvű imázskönyv készül térképpel és 6 nyelven új szórólapok is megjelennek.

A Cella Septichora már szerda este is vár látogatókat, az ünnepi nyitányát 20 órakor a LOKART fesztivál M/OTHERS című produkciója jelenti Salamon Eszter előadásában. A táncművész többek között a New York-i MOMA, a párizsi Pompidou Központ, az Avignoni Fesztivál és a budapesti Trafó rendszeres fellépője. Ezt a performanszát Magyarországon pedig még sehol nem láthatta a közönség.

A Cella Septichora Látogatóközpont egészének első nagy rendezvénye a Múzeumok Éjszakáján lesz június 24-én,10-24 óra között, többek között fejlámpás sétával, látványos fényjátékkal, római társasjátékokkal és freskókészítő műhellyel.