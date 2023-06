Várják a főzőversenyre a nevezéseket 59 perce

Jön az ötödik Dunamenti Halfesztivál

Július 15-én ismét a halételek fenséges illata lengi be majd be a mohácsi belvárost. Az eseményen, egy időben, egy helyen kóstolható végig számos, a Duna mentén ismert módon elkészített halétel - ilyen sehol másutt nincs az országban. A főzőversenyre már várják a nevezéseket, s a főzőhelyeket is le lehet foglalni.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu) Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

2017-ben rendezte meg első saját fesztiválját, a Dunamenti Halfesztivált a Mohácsi Német Önkormányzat, amelyen a Duna mentén készített, hagyományos halételeket kívánták bemutatni. A kezdetek óta hangsúlyozták, nem szeretnének semmiféle vetélkedésbe kezdeni a bajai halfőzővel, hiszen ott a helyi, azaz a bajai halászléről szól a program.

A mohácsi fesztivál nevében pontosan azért szerepel, hogy „Dunamenti", mert nem csak Mohácsról, hanem ténylegesen a Duna mentéről, tehát Győrtől kezdődően egészen a Szerbiáig, Horvátországig terjedő szakaszról is érkeznek Mohácsra halfőző mesterek, akik a saját szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően készítik el az ételt. Az elképzelés nagyon bejött, a hagyományból gyorsan hagyomány lett, az első alkalom után a másodikon és a harmadikon is rengetegen megfordultak. A mohácsiak mellett Pécsről, a megye és az ország más részeiből is sokan érkeztek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!