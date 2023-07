Ám a Papp László Arénában a koncert előtti időszakban inkább a felszínesség vágott mellbe. Már az is zavaró volt, hogy a műanyag poharaknak rendesen megkérték az árát, de nem vették a fáradtságot, mint a Rolling Stones fellépéseknél, hogy az együttesre jellemző ábrával, vagy mondjuk színnel lássák el, hogy aztán örök mementóként hazavigye az ember.

Az előzenekar az osztrák Mother’s Cake a hivatalos felkonf szerint pszichedelikus space rock bandaként vezette fel az estet, de ezt a jelzőjét legfeljebb egy vérszegény Pink Floyd-szerű gitárszóló idézte meg, alapból punk rockot nyomtak, szóval semmi közük nem volt a Deep Purple muzsikához. Aztán végre jöttek Gillanék s csaknem teltház hallgatta áhitattal a legendás és kereken ötven éves Machine Head album kiemelkedő számait, meg olyan klasszikusokat, mint a Smoke on the Water, a Hush vagy a Black Night. Ezzel nem is volt semmi baj, Gillan hozta még 78 évesen is erőből a magas hangokat, Paice-re sem lehetett panasz a doboknál, Glover meg amikor kellett, odaállt szólózni. Engem leginkább az zavart, hogy Don Aireyt túlzottan előtérbe tolták, a Hammond orgona rejtelmeiből tartott a mai középkorúaknak bemutatót, talán azért, mert napjaink imstrumentális zenéjében már igen kevés ilyen futamot hallani. Az ismert dalok jól szóltak, de összességében hiányzott a dinamika, a tűz, persze ez már nem annyira várható el egy döntően 1945-ös születésű bandától.