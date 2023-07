Hiába kaptunk előzeteseket, azért voltak sötét foltok a film történetét illetően. De mivel a forgatókönyv Greta Gerwing – a rendezői székben is ő ült – és férje, Noah Baumbach, az Egy házasság története forgatókönyvírójának keze nyomán készült, biztosak lehettünk, hogy ez nem az a felhőtlen vidám film lesz. Az biztos, hogy ez nem a Barbie meséket szerető gyermekeknek készült, ez egy kőkemény Barbie film a valóságról, ami olyan kérdésekkel bombázza a nézőt, mint amilyennel a II. világháború idején a szövetségesek Japánt.

Adott egy csodás világ, ahol többféle Barbie és Ken él, mint amennyi kedvenc csokoládét Gombóc Artúr felsorol. Tömény mennyiségű Barbie és Ken, akik mind szépek és tökéletes, és mindennapjuk a legjobb nap. Azonban a Sztereotipikus Barbieval gond adódik. Olyan kérdések kezdik foglalkoztatni, amelyek eddig nem, és bekövetkezik a legrosszabb, amit még senki sem látott, a talpon járás. Hogy minden újra ugyanolyan legyen, mint volt, el kell mennie Barbienak a való világba, de nem egyedül megy, vele tart Ken, aki mindent megtenne az ő szerelméért. És mit ad nekik az új világ? Olyan tapasztalatokat, amelyek mindkét világot megrengetik.

Ez a film mindennek görbe tükröt állít: Barbielandnak, a való világnak, a nőknek, a férfiaknak. Minden labdát lecsap, ami talán kicsit soknak is tűnhet, de végül is nem az, mert ezek a kérdések jelenünkben is folyamatosan az arcunkba csapódnak.

Zárásként annyit mondhatok, hogy lehet, lesz olyan, akinél ez az alkotás kiveri a biztosítékot, de amikor nézés közben elérkezik ez a pont, akkor felül kell emelkedni rajta és meglátni mögötte azt, amit közvetíteni akarnak felénk az alkotók ezzel az egyáltalán nem rózsaszín mesével.