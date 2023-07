Kanizsai Melinda szerint a mai társadalomnak hatalmas szüksége van a terápiára. Ezt jelzi, hogy túlterhelt az ellátórendszer, s a magánellátásra is nagy szükség van.

– Ennek ezeregy oka van – mondta a lapnak a pécsi szakember. – A fiataloknál most azt látjuk, hogy a covid utóhatásai nagyon érezhetőek. Izolálódtak, nem találják a helyüket a világban. S ez sok felnőttnél is alapvetően így van, nincsenek társas kapcsolataik, bezárkózott egy kicsit világ.

Azt mondta: orvosként is rendkívül hatékony eszköznek tartja a művészetterápiát. Maga is képzett zeneterapeuta, ebben a minőségben dolgozik a pécsi pszichiátriai klinikán. – A művészetterápia remek eszköz arra, hogy amit szavakkal nem tudunk elmondani, azt a hangszerek, a zene, a rajz, a mozgás segítségével kifejezhessük – mondta. – A zeneterápia minden korosztálynál alkalmazható, én is foglalkozom fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt. A gyermekpszichiátriai osztályon kívül – ahol 18 éves korig vannak fiatalok – felnőtt pszichiátrián is dolgozom. Ez azt jelenti, hogy minden korosztályból jelentkeznek művészetterápiára.