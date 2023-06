A már végzett pszichológus, Kemény Viktor elsőként nem e szakma iránt érdeklődött. Gyerekként mindig azt mondogatta, hogy ő állatorvos lesz, és mivel mindig is feküdt neki a természettudományos vonal, így nekivágott az Állatorvostudományi Egyetemnek. De rá kellett ébrednie, hogy számára nem ez a helyes irány.

Elvégezte a képzést, közben több mindenbe belevetette magát: filozófiai könyveket, regényeket olvasott, dolgozott, OKJ-s képzésre járt, és ebben az időszakban jött rá, hogy a pszichológia az, ami érdekli. Ez az tudományág, ami kifejezi a benne lévő természettudományos érdeklődést. A döntésében egy a BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtárban rendezett zeneterápiás klub élménye is segítette.

A zenélés is ekkor vált az élete szerves részévé. Igaz, a művészeti érdeklődés már a középiskolában is meg volt benne.

– A családban mindig prioritás volt, hogy sportoljunk. Már egészen kicsiként uszodába jártam, vízilabdáztam és bokszoltam. Mindig is bátorítottak arra, hogyha bármi mást akarok kipróbálni, akkor csináljam. Volt gyerek szintetizátorom, djembe dobom, de a zenén kívül sok minden egyebet is kipróbáltam. De lusta voltam ahhoz, hogy a rendszeres edzés és iskola mellett még zeneiskolába is járjak vagy kórusba. Hiába élveztem az énekórákat, valahogy nem akartam soha a kötelezők mellett komolyan belevágni semmibe, nem ragadt meg hosszabb távon semmi, a herflizés sem eredetileg. De aztán 20 éves koromban bekövetkezett egy kattanás. És a hangszerem is megtaláltam, ami a szájharmonika. Rögtön tudtam, hogy ez az én utam.