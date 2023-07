– Mit emelne ki leginkább az idei készülődésből?

– Egyre inkább szembesülünk a környezeti változásokkal, s úgy gondolom, sikerült ezt nyomon követni a fesztiválprogrammal is, például látványosan alkalmazzuk a fenntarthatóságot, a klímatudatosságot az energiafelhasználásunknál.

– Mit jelent ez anyagiakban?

– A költségvetés 150 millió forint, a villamosenergia-felhasználásunk pedig néhány millió forintra tehető, ami egy ilyen léptékű fesztivál esetében rendkívül jó eredmény.

– Mit tekint fő attrakciónak?

– Az új helyszín, a Kodály Központ eseményeit. Azon belül is a Gaiát, a lebegő, hétméteres átmérőjű, méretarányosan igen pontos földmakettet, melyet térhatású hangkompozíció kísér, és azt is megmutatja, hogy a bolygónk a holdról milyennek látszik. Ráadásul ugyanitt az UNICEF-nek is lesz egy klímatudatos tárlata.