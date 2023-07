– A ládák, amelyben szállították a képeket még a Baalbeknél is nagyobbak. Nem férnének be a kapun, így falbontásra kerül sor, majd a ládákat a daruval emelik be a terembe. A kiállítás augusztus nyolcadikától november ötödikéig tart, ekkor ismét ki kell bontani a falat, hogy azokat a képeket, amik nem a mi kiállításunk része, azokat visszavigyék – mondta Kőhalmi Andrea.

Mintegy 40 képet állítanak ki, de olyan meglepetéssel is készülnek, amit még nem láthattak a nézők. Mint megtudtuk, van egy olyan festmény, ami eltűnt, csak egy fotón van megörökítve. Most ezt a fotót felnagyítják, így lesz látható a nagyközönség számára.



Kettős ünnep

Idén lenne 170 éves Csontváry Kosztka Tivadar, és a pécsi Csontváry Múzeum pedig 50 éves. A Csontváry170 kiállítás egyben tisztelgés a magyar festészet történetének egyik legismertebb alkotója előtt, és tisztelgés a pécsi múzeum előtt is. Mint megtudtuk, Budapesten a kiállítást közel 200 ezren látták, így bekerült a 10 leglátogatottabb kiáltás közé a Csontváry170.

A Csontváryk a kiállítás után is Pécsen maradnak, ugyanis májusban hosszú távú haszonkölcsön-szerződést írt alá Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója. Ennek értelmében a most is majd Pécsen látható, ám a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában álló 33 Csontváry kép újabb tíz évig, 2033 végéig a pécsi Csontváry Múzeumának kiállításán szerepel majd.