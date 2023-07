A debütáló rendezvénynek a Bagoly Gasztrokult Élménytér ad otthont szeptember 29. ás október 1. között. Ugyan még messze ez a dátum, de a jegyvásárlás már elkezdődött erre a nem mindennapi eseményre.

Az Oktoberfest in Mecseknádasd nem csak a felnőtteket, hanem a legkisebbeket is várja. A fesztivál területén körhintával, légvárral, arcfestéssel és csillámtetoválással szórakoztatjuk a résztvevő gyerkőcöket szombaton és vasárnap. Mindemellett az esemény szombati napját kézműves foglalkozással és vezetett közös játékkal is kiegészítik.