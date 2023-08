A most 61 éves művész Rosarióból érkezett, tehát Lionel Messivel közös a szülőföldje. Azt pedig José Cura mondta saját magáról, hogy kifejezetten lusta és rossz tanuló gyerek volt, viszont a sport őt is nagyon érdekelte. Fekete ővig jutott a kung-fuban, ma is ez az egyik kedvenc sportága, továbbá nagyon szereti a rögbit, a focit és a lovaglást, egy időben még profi rögbijátékosnak készült. A zenével elég későn barátkozott meg, tizenévesen kezdett gitározni, zongorázni, énekelni, ám 15 esztendősen már kórust vezetett és zenét komponált. Rosarióban Beatles dalokat énekelt az utcán, operaénekesnek pedig csak a huszas évei végén kezdett el tanulni. Aztán 1991-ben gondolt egyet és harminc esztendősen egész családjával áttelepült Európába, Olaszországba.

Nem haladt azonban ezt követően sem az útja a pályán piros bársonyszőnyegen. Itáliában három havonta kellett megújítania a letelepedési engedélyét és 15 évbe telt mire megkapta az európai útlevelét. Itt is egy ideig utcai éneklésből tartotta el családját, akikkel hónapokig egy garázsban élt.

Aztán 1994-ben mégis csak beindult az operaénekesi karriere: Párizs, Madrid, Amerika, Japán, Bécs ünnepelt tenorja lett, miközben hű maradt a zeneszerzéshez és a karmesteri munkához is. Az operaénekesek közül például ő az első, aki énekel és vezényel is egyszerre. Továbbá a rendezés és a díszlettervezés is érdekli, több operát is színpadra állított. Hazánkkal pedig igen jó a viszonya, fellépett már a gyulai Várszínházban, a Veszprémi Ünnepi Játékokon, a Miskolci Operafesztiválon, a Szegedi Szabadtéri Játékokon, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a pécsi Zeneszüret fesztiválon. Győrben Rost Andreával, s énekelt már a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató nyerteseivel is. Könnyűzenei koncertet is adott Magyarországon, ismert popszámokból, musicalrészletekből, világslágerekből nagyzenekari kísérettel.

A hobbikat illetően ugyancsak meglehetősen sokoldalú: egyik kedvence a fényképezés, 2008-ban albuma is megjelent. Emellett nagy filmrajongó, a francia művészfilmeket és az angol szerzői filmeket kedveli, viszont kerüli az akciómozit.