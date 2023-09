A kutyák már nem egy és nem kettő filmben voltak főszereplők, és arattak inkább nagyobb, mint kisebb sikert a vásznon. Ennek fényében igazából szinte meglepő, hogy nem készült még film a macskákról. Vagy legalább egyről. No, most itt van nekünk a Macskaland, amely a büntetően rossz magyar cím ellenére nem reménytelen munka – és a pécsi Cinema City-ben ma is vetítik.