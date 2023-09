A mai kor igényeinek mindenben megfelelő látogatóközpont ez év végéig elkészül, utána startol a három hónapos próbaüzem – amelynek ideje alatt a könyvtári rész már látogatható lesz –, majd a tervek szerint márciusban nyitják meg a nagyközönség előtt az épület egészét.

A város turisztikai vonzerejének növelésében kiemelkedő jelentőséggel bíró beruházás egyike annak a négy projektnek, amelyek megvalósítására 2020 novemberében összesen mintegy 3,5 milliárdos kormányzati forrást kapott Komló.

Az őscápa is helyet kap a tetőtérben

A tetőtéri látogatóközpont termeinek egyikében a kiállítás tematikájához kapcsolódó filmeket vetítenek, a nagyobb csarnokban a Komlosaurus és egyéb dinoszaurusz leletek kapnak helyet, illetve a Villányban talált ősfóka és őscápa is megjelenik. Egy másik teremben a Mecsek hegység keletkezését, a szén kialakulását, a bányászati tevékenységet, a bányász életmódot, Komló várossá válását mutatják be, és egy jégkorszaki kiállítóterem is nyílik az épület legfelső szintjén.

Az épület konferenciák, de akár családi rendezvények tartására is alkalmas lesz, az előcsarnokban ruhatár, helyi kézművesek portékáit is kínáló üzlet, és büfé szolgálja majd a látogatók kényelmét.