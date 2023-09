Tudjuk, hogy a kocsmák egy közösség életében mindig fontos szerepet játszanak, kiváltképp Angliában. A film története is egy északkelet-angliai faluban játszódik, ahol az utolsó megmaradt kocsma, a The Old Oak. A települést az emberek szépen lassan elhagyják a bányák bezárásával, aminek következménye, hogy a házak olcsók és elérhetők lesznek, ami így ideális helyszínné válik a szíriai menekültek számára.

Az alkotást Ken Loach rendezte, akinek nevéhez sokak által lehet alig ismert, de sikeres filmek köthetők a nevéhez, mint a Sajnáljuk, nem találtuk otthon, az Én, Daniel Blake, a Tiltott táncok és a Felkavar a szél.