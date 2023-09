A pécsi Művészeti Kar végzős festőhallgatójának a korábbi két pécsi kiállítása utáni harmadik önálló tárlatán a hagyományos festőanyagok és módszerek, illetve a természetes szerves növényi színezékekkel készült munkái mellett egy új fényképezőgép nélküli technikával is megismerkedhettek a látogatók.

A kiállítás a Várdai Művészeti Estek programsorozat legújabb rendezvénye volt, mely széles közönséggel ismertet meg kortárs művészeket. A térségben felvirágzó kulturális élet, ami annak is köszönhető, hogy az egykor itt élő és alkotó Szász Endre villája a galéria mellett helyezkedik el. Zsigrai Eszter kiállításán az egykori művészóriás özvegye is részt vett. A helyi művészetkedvelő értelmiség a környező településekről összegyűlt itt. Ahogy Hegyi Csaba is elmondta a beszédében, a közel 50 fő látogató ruházata jól rezonált a fiatal művésznő alkotásaival, melyeken olyan virágminták láthatóak, amik a népviseletben is fellelhetőek.