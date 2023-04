Sok kiállítás vár

2023-ban is sok tárlattal várja az érdeklődőket az Alma Galéria. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatójának, Géczi Lajosnak látható kiállítása április 8-ig, és alakul a Biobear Store is, ahol olyan egyedi karakterű játékok tekinthetők és vásárolhatók meg, amelyek növényekkel festett természetes alapanyagból készülnek, és természetes töltetet tartalmaznak. De lesz verskiállítás, további három PTE MIK-es tanuló, Kalmár Gyöngy, Serfőző György és Zsigrai Eszter tárlata, valamint középiskolás diákok rajzos-festős kiállítása is megtekinthető lesz. Mindezek mellett a Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület művészetterápiás foglalkozásán résztvevő gyermekeinek képeit is bemutatják.