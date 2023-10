Az a legjobb ezekben az improvizációs előadásokban, hogy semmit sem tudsz előre. Nincsen forgatókönyv, nincsenek szövegek. Nincs két egyforma előadás. A jelenetek írói is sok esetben a közönség tagjai, akik a műsorvezető kérésére dobálják be a jobbnál jobb ötleteket. A társulat tagjai együttműködnek a közönséggel, és létrehoznak valami egyedit, valami megismételhetetlent, amit többször biztos, hogy nem fogsz látni, viszont akik ott voltak magukkal viszik, hogy még az előadás után is jót mosolyogva emlékezzenek vissza az abszurdabbnál-abszurdabb jelentekre. Fontos megjegyeznünk, hogy az érzelmek skálája igen nagy ezeken az előadásokon, lehet vicces, játékos, érzelmes, komoly.

De kezdjük az elején, hiszen, aki már járt az Improvokál Társulat előadásán, az tudja, hogy mindig van egy kis bemelegítés, amelyben nem csak a színészek, hanem a közönség is részt vesz. Egymás felé fordulva kell feladatot teljesíteni ismerőssel, vagy egy ismeretlen személlyel. Megízlelhetjük mi magunk is az improvizáció nagyszerűségét.

Ezt követően pedig a lecsóba is csaptunk, és ahogy minden előadás esetében le tudjuk írni, nem mindennapi élményben volt részünk. Nem is tudom hol kezdjem, de ezt most nem tudom az elején, mert számomra a legnagyobb élmény az volt, amikor az ötletem felhasználva jelenítettek meg a színpadon állók egy igen érdekes jelenetet, amelyben a NAV embereit formálták meg Quentin Tarantino stílusban. Szerintem ezt nagyon magyarázni sem kell, de elsült benne egy fegyver véletlenül, folyt a vér, dohányzott mindenki. Egyszerűen tökéletes volt, szívem szerint nagyvásznon is megnézném ezt a filmet, határozottan beleillene a rendező repertoárjába. És ugyanez a NAV-os szituáció anime stílusban is megelevenedett, ahol aztán kaptunk egy erős Dragon Ball beütést.