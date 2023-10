– A Derby zenekar ötven évvel ezelőtt igen ismert és kedvelt rockbanda volt. Szerte Baranyában járták a településeket, az 1970-es években az országos Ki mit tud?-műsorban is szerepeltek a televízióban – mesélte Győrvari Márk, a szentlőrinci Brantner-Koncz Múzeumot működtető alapítvány elnöke, a program szervezője.



– Különlegesség, hogy a tagok együtt összesen háromszáz évesek!

– tette hozzá.

Az alapítók közül többen ma is Szentlőrincen élnek, a településhez kötődnek mindannyian. Október 22-én ismét a színpadra áll tehát Lakatos László, Dezse László, Tóth Ferenc és Kehidai László.

A Derby tagjai az elmúlt évtizedekben már nem muzsikáltak, de e koncert alkalmából újra összeállnak. – Lakatos László a múzeum aktivistája, gyakran és lelkesen segíti az intézmény programjait, nem egyszer a rendezvényeink hangosításában is közreműködik. Így született meg a koncert ötlete, arra gondoltunk, jó lenne még egyszer összehozni ezt az egykor rendkívüli népszerűségnek örvendő zenekart – mesélte a kezdeményezés ötletének megfogalmazását illetően Győrvári Márk.

– A múzeumunk ezt szerette volna támogatni, az intézményünk ugyanis rendkívül fontosnak tartja, hogy ne csak a tárgyi emlékeket, a régi bútorokat őrizzük meg, hanem az egyéb értékeket és kincseket, akár zenei különlegességeket is. Úgy gondoljuk, hogy feladatunk az is, hogy egy ilyen jellegzetes és helyi kötődésű zenekart, mint a Derby együttes, szintén bemutassuk és lehetőséget teremtsünk a mai közönségnek is arra, hogy megismerjék őket, amellett, hogy az egykori hallgatóságot is megszólítsuk – tette hozzá Győrvári Márk.