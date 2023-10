A Bóbita Bábszínház ezt a történetet viszi színpadra legújabb előadásában, amelyet október 14-én, 16 órakor mutatnak be a Kós Lajos teremben.

„Lenkát, az átlagosnál gömbölyűbb kislányt gyakran csúfolják a gyerekek – akárcsak Palkót, az átlagosnál keskenyebb kisfiút. Lenka magányosan rajzolja csodálatos képeit az aszfaltra, Palkónak pedig a könyvei jelentik a társaságot. Ők ketten a játszótéren találkoznak, egymásra csodálkoznak, s onnantól kezdve már egyikük sem magányos és kirekesztett, hiszen lett egy igazi barátja. A gömbölyűséget és a cingárságot elfogadják egymásnak és aztán önmaguknak is, márpedig az önelfogadás az egyik legnagyobb lépése az embernek a nyugodt, boldog élet felé” – írja a teátrum a darab beharangozójában.

Az előadást Arató Máté, Szalai Barbara, Papp Melinda és Matta Lóránt játsszák. A produkció rendezője és egyben zeneszerzője Cseri Hanna, egy ígéretes, fiatal, pécsi származású művész, aki a közelmúltban több szakmai elismeréssel is gazdagodott. A Színházi Kritikusok Céhe idén ugyanis 44. alkalommal, a Katona József Színházban adta át a Színikritikusok díjait szeptember 17-én. A tavalyi színházi évad kiemelkedő alkotóit ismerték el a rendezvényen. A díjeső egyéni legsikeresebbjének Cseri Hanna bizonyult, aki egyszerre három díjat is bezsebelt: a legígéretesebb pályakezdőnek járó oklevél mellett elnyerte a legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadást jelölő kitüntetést a Gólem Színházban rendezett Kócos macskaember-kölyök című darabjával. Emellett a legjobb színházi zenéért szóló díj is az övé lett, Az utolsó bárány című előadásért, melyet a Budapest Bábszínházban vittek színpadra.